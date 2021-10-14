"Йому не можна відразу битися з Усиком"

Промоутер Тайсона Ф'юрі впевнений, що Ентоні Джошуа немає жодних шансів у реванші. Британець не зможе врятуватись від нокауту Олександра Усика.

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Френк Уоррен зазначив, що британський боксер обрав неправильний шлях побудови наступних поєдинків. Спершу йому потрібно було провести двобій з іншим суперником, щоб знову відчути смак перемоги. Аж тоді йому слід було активувати опцію реваншу з українцем.

Це його вибір. Дали б йому проміжний бій, дали б повернутися на переможний шлях. Йому не можна відразу битися з Усиком. Його ледь не нокаутували в першому бою, а зараз він точно отримає нокаут. Як він може виграти в реванші? Я не бачу шляху для нього,

– заявив промоутер.

Таке рішення Джошуа відклало поєдинок Усика з Тайсоном Ф'юрі. Боксер із Великої Британії нокаутував Деонтея Уайлдера та успішно захистив чемпіонський пояс WBC.

Реванш Усик – Джошуа планується провести у лютому – березні 2022 року.

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