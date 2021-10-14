"Ему нельзя сразу драться с Усиком"

Промоутер Тайсона Фьюри уверен, что у Энтони Джошуа нет никаких шансов в реванше. Британец не сможет спастись от нокаута Александра Усика.

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Фрэнк Уоррен отметил, что британский боксер выбрал неправильный путь построения следующих поединков. Сперва ему нужно было провести поединок с другим соперником, чтобы вновь ощутить вкус победы. Тогда ему следовало активировать опцию реванша с украинцем.

Это его выбор. Дали бы ему промежуточный бой, дали бы вернуться на победный путь. Ему нельзя сразу драться с Усиком. Его едва не нокаутировали в первом бою, а сейчас он точно получит нокаут. Как он может выиграть в реванше? Я не вижу пути для него,

– заявил промоутер.

Такое решение Джошуа отложило поединок Усика с Тайсоном Фьюри. Боксер из Великобритании нокаутировал Деонтея Уайлдера и успешно защитил чемпионский пояс WBC.

Реванш Усик – Джошуа планируется провести в феврале – марте 2022 года.

Джошуа едва не побывал в нокауте