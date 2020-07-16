Президент "Агробізнесу" Олег Собуцький розповів свою версію того, що сталося після матчу 24-го туру Першої ліги проти "Миная" (0:2).

Собуцький в коментарі телеканалу "Футбол 1" розповів про ситуацію після матчу з "Минаєм", зокрема, щодо інформації про побиття керівником "Агробізнесу" суддівської бригади.

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Негативне суддівство, люди були розлючені і хотіли йти бити суддів. Я цих людей затримав і не пустив. Зібралась дуже велика кількість людей, але я їх не пустив. А те що вони пишуть, що їх били на стадіоні, нехай розказують комусь іншому. Якщо їх били на стадіоні, то чому вони не вийшли, де там були… Люди йшли, я людей стримав, тому що із суддів мали зробити купу м’яса.

"Падіння Семенця – це чисте пенальті. Це експерти мені дзвонили. Чисте пенальті, а нам дають жовту. Вісім жовтих карток… Ми знали, що буде така гра. Перед матчем побажав арбітрам гарного суддівства, але що сталося – вісім жовтих", – зазначив Собуцький.

Що сталося у матчі Агробізнес – Минай

Після матчу між лідерами Першої ліги "Агробізнес" – "Минай" побили арбітра зустрічі Юрія Іванова. За даними журналістів, побили арбітра безпосередньо на стадіоні у суддівській кімнаті. Після цього він відправився до поліції, щоб зняти побої.

У цьому матчі арбітр показав одразу вісім жовтих карток гравцям "Агробізнесу". А "Минай" переміг, забивши два голи вже наприкінці зустрічі. При цьому другий гол гості забили з пенальті.

Варто зазначити, що до цього матчу "Агробізнес" був на першому місці в турнірній таблиці. Натомість після гри з "Минаєм" команда опустилася на третю сходинку. Її обійшли "Інгулець", який теж зі скандалом переміг "Прикарпаття", а також і "Минай".