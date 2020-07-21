Президент "Агробізнесу" Олег Собуцький, якого звинувачують у побитті арбітра Юрія Іванова після поєдинку з "Минаєм" (0:2), написав заяву на звільнення з посади віцепрезидента УАФ за власним бажанням.

Про це інформує Telegram-канал "Таємниці футболу".

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Йдеться про тимчасове позбавлення членства у виконавчому комітеті УАФ і посади віцепрезидента союзу на період розгляду комітетом з етики та чесної гри справи по обвинуваченні у побитті арбітра.

Також Собуцький зобов'язався не брати участі в голосуванні з цього питання.

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