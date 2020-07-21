Футбольний президент, якого звинувачують у побитті арбітра, подав заяву на звільнення
Президент "Агробізнесу" Олег Собуцький, якого звинувачують у побитті арбітра Юрія Іванова після поєдинку з "Минаєм" (0:2), написав заяву на звільнення з посади віцепрезидента УАФ за власним бажанням.
Про це інформує Telegram-канал "Таємниці футболу".
Читайте також: Судді сварилися через гроші: президент "Агробізнесу" про побиття арбітра
Йдеться про тимчасове позбавлення членства у виконавчому комітеті УАФ і посади віцепрезидента союзу на період розгляду комітетом з етики та чесної гри справи по обвинуваченні у побитті арбітра.
Також Собуцький зобов'язався не брати участі в голосуванні з цього питання.
Скандал на матчі "Агробізнес" – "Минай": головне
- Після гри стало відомо про побиття Іванова. За даними ЗМІ, арбітра побили на стадіоні у суддівській кімнаті. Хто побив арбітра – не відомо.
- Шоу "ТаТоТаке" повідомило, що Собуцький привів трьох невідомих людей, які могли побити арбітра.
- "Профутбол" інформує, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 "Умисне легке тілесне ушкодження", вказавши суб'єктом злочину "невідомих людей".
- Справу збираються перекваліфікувати.
- Іванов начебто зняв побої не у Волочиську, де проходив матч, а в Києві. Він зробив це через можливий конфлікт інтересів, адже Собуцький має вплив у Хмельницькій області.
- Директор телеканалів "Футбол 1,2,3" Олександр Денисов опублікував фотографію побитого арбітра.
- Якщо вину Собуцького доведуть, йому загрожує довічне відсторонення від футбольної діяльності.