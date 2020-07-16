Головний арбітр матчу 24 туру Першої ліги України "Агробізнес" – "Минай" (0:2) Юрій Іванов написав заяву в поліцію на президента "Агробізнесу" Олега Собуцького.

За словами Іванова, Собуцький після матчу завдав йому тілесні ушкодження. Іванов просить залучити Собуцького до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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"Прошу вас притягнути до кримінальної відповідальності президента футбольного клубу "Агробізнес" Собуцького Олега Миколайовича, який 15.07.2020 близько 20 годин 00 хвилин перебуваючи в приміщенні для арбітрів на стадіоні "Юність" в . Волочиськ, де, діючи умисно, через раптово виниклі неприязні відносини, завдав мені тілесних ушкоджень", – йдеться в заяві судді.

Що сталося у матчі "Агробізнес" – "Минай"?

Арбітр показав вісім жовтих карток гравцям "Агробізнесу". У середині першого тайму Іванов не призначив пенальті у ворота "Минаю", хоча епізод був спірний.

"Минай" переміг, забивши два голи вже наприкінці зустрічі. При цьому другий гол гості забили з пенальті.

До цього матчу "Агробізнес" був на першому місці в турнірній таблиці. Натомість після гри з "Минаєм" команда опустилася на третю сходинку.

Її обійшли "Інгулець", який зі скандалом переміг "Прикарпаття", а також і "Минай".

Втім, керівництво "Агробізнесу" відкрито заявило, що команда не буде підійматися в УПЛ в цьому сезоні.

Фото побитого арбітра

Директор телеканалів "Футбол 1,2,3" Олександр Денисов опублікував фотографію обличчя Юрія Іванова після побиття. Денисов також повідомив, що арбітр був побитий відразу після гри.

"Били в основному по корпусу, але влетіло і по обличчю", – написав Денисов в інстаграмі.