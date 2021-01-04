Лідер Першої ліги Агробізнес з Волочиська у 2020 році провів 23 матчі за межами рідного міста. Щоб зіграти ці матчі, команді довелося подолати майже 20 тисяч кілометрів. Всю цю відстань футболісти подолали на клубному автобусі.

При цьому проїхати цю відстань Агробізнесу довелося за п'ять місяців та три дні. Адже через пандемію коронавірусу, футбольні матчі в Першій лізі відновилися лише в червні. Загалом команда зіграла у 16 містах.

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Відзначимо, що шість домашніх матчів команда була змушена провести за межами рідного Волочиська. Тож три матчі Агробізнес провів у Винниках, два – у Хмельницькому, і ще один – у Полтаві.

Найближчим для команди був виїзд у Хмельницький – лише 66 кілометрів. найдовший – до Краматорська (1077 кілометрів). Загалом команда подолала 19988 кілометрів (це приблизний підрахунок за допомогою Google Maps).



Карта виїзді Агробізнеса у 2020 році / ФК Агробізнес

Відзначимо, що схожою подорожуючою командою в УПЛ став Маріуполь. Через заміну газону на стадіоні, команда була змушена всі матчі першого кола провести на виїзді. Деякі з них тривали й тижнями, тож азовці навіть не поверталися додому.