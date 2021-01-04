Апеляційний комітет Української асоціації футболу підтримав рішення довічно заборонити почесному президенту Агробізнесу Олегу Собуцькому будь-яку діяльність, пов’язану з футболом. А самій команді проводити матчі на домашньому стадіоні.

Рішення про довічну дискваліфікацію Собуцького було прийнято ще 23 липня 2020 року. Причиною стало побиття арбітру після матчу Агробізнес – Минай 15 липня 2020 року. Апеляційний комітет УАФ відмовив Собуцькому та Агробізнесу у задоволенні апеляційної скарги.

Що сталося в матчі Агробізнес – Минай

Після матчу у Волочиську арбітр зустрічі Юрій Іванов заявив про побиття. Було опубліковано фотографію арбітра, на якому в ньому розбито обличчя.

Сам арбітр у побитті звинуватив Олега Собуцького. Нібито він вдерся у суддівську кімнату після матчу та з охоронцями побив його. Іванов написав заяву до поліції.

Іванов начебто зняв побої не у Волочиську, де проходив матч, а в Києві. Він зробив це через можливий конфлікт інтересів, адже Собуцький має вплив у Хмельницькій області.

Собуцький усі звинувачення відкидав. Він заявляв, що ніякої бійки не було. Окрім того, за його словами, він стримував людей, які хотіли розправитися з арбітром після матчу. А також заявив, що Іванова могли побити й за межами стадіону.

Собуцький до цього інциденту був віцепрезидентом УАФ та членом виконавчого комітету. Однак після цього він подав у відставку.

Покарання для клубу

Окрім Собуцького, покараний був і сам клуб. Агробізнес оштрафували на 500 тисяч гривень. Також команді заборонили проведення матчів на стадіоні "Юність" у Волочиську до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.

Варто додати, що рішення про заборону проведення матчів на стадіоні "Юність" прийняли ще 23 липня. Однак після цього Агробізнес і надалі грав домашні матчі на цьому стадіоні. І лише шість номінальних домашніх матчів команда провела за межами рідного міста – три у Винниках, два – у Хмельницькому, і один – у Полтаві.

Рішення Апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні.