Вице-президента УАФ и почетного президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого пожизненно отстранили от футбола.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ. Также КДК оштрафовал клуб на 500 тысяч гривен. Это наказание за избиение арбитра Юрия Иванова после матча с "Минаем".

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Также "Агробизнесу" запретили проводить матчи на стадионе "Юность" в городе Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Сам Олег Собуцкий прокомментировал Tribuna.com решение пожизненно отстранить его от футбола так:

Это просто шок, ложь, продажность нашей системы. Это просто ужас. Если человек хочет себя выгородить, что у него все хорошо в федерации (речь идет о президенте УАФ Андрее Павелко, – ред.), закрыть какие-то грехи.



Если они нашли жертву – они глубоко ошиблись. Жертвой будут они. Они хотят от футбола отогнать человека, который финансирует 23 команды? Пожалуйста. Нет вопросов. Но команду "Агробизнес" и другие я не оставлю, если они мешают им.

Детали избиение арбитра Иванова