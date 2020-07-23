Официально: вице-президент УАФ Собуцкий пожизненно дисквалифицирован за избиение арбитра
Вице-президента УАФ и почетного президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого пожизненно отстранили от футбола.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ. Также КДК оштрафовал клуб на 500 тысяч гривен. Это наказание за избиение арбитра Юрия Иванова после матча с "Минаем".
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Также "Агробизнесу" запретили проводить матчи на стадионе "Юность" в городе Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.
Сам Олег Собуцкий прокомментировал Tribuna.com решение пожизненно отстранить его от футбола так:
Это просто шок, ложь, продажность нашей системы. Это просто ужас. Если человек хочет себя выгородить, что у него все хорошо в федерации (речь идет о президенте УАФ Андрее Павелко, – ред.), закрыть какие-то грехи.
Если они нашли жертву – они глубоко ошиблись. Жертвой будут они. Они хотят от футбола отогнать человека, который финансирует 23 команды? Пожалуйста. Нет вопросов. Но команду "Агробизнес" и другие я не оставлю, если они мешают им.
Детали избиение арбитра Иванова
- Избиение арбитра Юрия Иванова произошло 15 июня в Волочиске после матча 24 тура Первой лиги между "Агробизнес" и "Минаем".
- По одной из версий, арбитра избили на стадионе в судейской комнате. Кто избил арбитра – не известно.
- Ютуб-шоу "ТаТоТаке" со ссылкой на источники сообщило, что президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий привел к судьям трех "амбалов", которые могли побить Иванова.
- Иванов будто бы снял побои не в Волочиске, где проходил матч, а в Киеве. Он сделал это из-за возможного конфликта интересов, ведь Собуцкий имеет влияние в Хмельницкой области.
- "Профутбол" информирует, что полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение", указав субъектом преступления "неизвестных людей". Однако дело должны переквалифицировать.
- Собуцкий опровергает обвинения. По его версии, арбитров могли побить за пределами стадиона.
- Впрочем, в предыдущих заявлениях Собуцкий откровенно заявлял, что пытался сдержать людей, которые "рвались" к Иванову.
- Союз воинов АТО Волочищины обратился к УАФ со своей версией произошедшего, согласно которой арбитра ударил один из ветеранов, но эти аргументы не были приняты во внимание.