После тотального избиения и нокаута: Фьюри сломал руку и палец Уайлдеру

Тайсон Фьюри успешно провел защиту титула чемпиона WBC. Деонтею Уайлдеру серьезно досталось после мощных ударов британца.

Последствия боя

Деотею Уайлдеру не хватило лишь одного раунда, чтобы провести весь поединок. В одиннадцатом раунде Тайсон Фьюри нокаутировал американца пушечным ударом в голову.

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Тренер американского боксера Малик Скотт рассказал о последствиях после боя с Фьюри. После поединка Уайлдер сразу попросил помощь врачей, у американца была травмирована губа. Также в противостоянии с Тайсоном Деонтей сломал руку и палец.

Я всегда говорил, что Фьюри не просто красив, а чертовски красив. Я осознал, что он – великий боец, огромное уважение ему. Деонтей показал себя просто великолепно, но Фьюри оказался еще лучше и победил,

– отметил наставник боксера из США.

Было видно, как тяжело Уайлдер отходил от мощных ударов и нокаута британского соперника.

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