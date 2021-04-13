Родной корт для Свитолиной

Уже 16-17 апреля наши теннисистки выйдут на грунтовые корты Elite Tennis Club в Черноморске. Элина Свитолина не скрывает радостных эмоций от возвращения в Украину.

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По словам лидера украинской сборной, этот корт для нее не чужд. В детстве Свитолина провела здесь много времени: "Для меня это особое место, много хороших, теплых воспоминаний. Здесь я тоже выступала на турнирах".

Дома всегда играть приятно, ощущения невероятные. Попробую как можно лучше сыграть свои матчи и принести победу команде. Я приехала немного раньше, поэтому смогла увидеться с бабушкой, с папой, с мамой виделась неделю назад. Немного странно возвращаться сюда и играть за команду, но это приятные ощущения,

– призналась Елена.

Свитолина уже готовится к поединкам с сестрами Киченок, которые уже тоже прибыли в Черноморск. Теннисистки тренируются под руководством Ольги Савчук.

Теннисистки проведут свои встречи против Японии не при пустых трибунах. Матчи в Черноморске сможет посетить ограниченное количество болельщиков.

Пятая ракетка мира прилетела в Украину с хорошими эмоциями. Недавно 26-летняя украинка согласилась выйти замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, который забрасывал Свитолину подарками. Сначала он не пожалел денег на нашу Элину и подарил ей обручальное кольцо стоимостью в 700 тысяч евро. После этого украинка похвасталась новой роскошной машиной.