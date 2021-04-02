Свитолина сдержала обещание: Украина назвала мощный состав на матч с Японией
Сборная Украины по теннису в апреле проведет важные матчи в Кубке Билли Джин Кинг против Японии. Наша команда будет выступать в сильнейшем составе.
Источник:Федерация тенниса Украины
Украинская сборная готова дать достойный бой японской сборной. Матч состоится в Украине на грунтовых кортах Elite Tennis Club в Черноморске. Соревнования должны состояться с ограниченным количеством болельщиков. Поэтому у наших девушек нет права на ошибку на родной земле и перед своими фанатами.
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Состав сборной Украины
- Элина Свитолина
- Марта Костюк
- Катарина Завацкая
- Надежда Киченок
- Людмила Киченок
Наша сборная будет в сильнейшем составе. Первая ракетка Украины Элина Свитолина еще ранее пообещала помочь своей команде на этом турнире. К слову, 26-летняя одесситка в Майами дошла до полуфинала, в котором уступила первой ракетке мира Эшли Барти в двух сетах.
Также участие примет 18-летняя Марта Костюк, которая активно готовится к матчам и даже уже снялась со старта в Чарльстоне (США). Вне заявки остались Леся Цуренко и Даяна Ястремская. Последняя временно отстранена от соревнований из-за подозрения в допинге. Сама теннисистка отрицает такую информацию. Ястремская проиграла дело в CAS.
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