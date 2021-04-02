Сборная Украины по теннису в апреле проведет важные матчи в Кубке Билли Джин Кинг против Японии. Наша команда будет выступать в сильнейшем составе.

Украинская сборная готова дать достойный бой японской сборной. Матч состоится в Украине на грунтовых кортах Elite Tennis Club в Черноморске. Соревнования должны состояться с ограниченным количеством болельщиков. Поэтому у наших девушек нет права на ошибку на родной земле и перед своими фанатами.

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Состав сборной Украины

Элина Свитолина

Марта Костюк

Катарина Завацкая

Надежда Киченок

Людмила Киченок

Наша сборная будет в сильнейшем составе. Первая ракетка Украины Элина Свитолина еще ранее пообещала помочь своей команде на этом турнире. К слову, 26-летняя одесситка в Майами дошла до полуфинала, в котором уступила первой ракетке мира Эшли Барти в двух сетах.

Также участие примет 18-летняя Марта Костюк, которая активно готовится к матчам и даже уже снялась со старта в Чарльстоне (США). Вне заявки остались Леся Цуренко и Даяна Ястремская. Последняя временно отстранена от соревнований из-за подозрения в допинге. Сама теннисистка отрицает такую информацию. Ястремская проиграла дело в CAS.

Матчи между Украиной и Японией пройдут 16-17 апреля.