Элина Свитолина зачехлила ракетку уже на старте турнира в Дохе. Теперь в планах первой ракетки Украины выступления за национальную команду.

Выступление за сборную Украины

Элина Свитолина довольно неожиданно проиграла россиянке Светлана Кузнецова в первом матче на турнире в Дохе. Сама украинская теннисистка также поражена своим поражением. Как заявляла 26-летняя украинка, она находится в хорошей форме и была готова продолжить борьбу в Катаре.

Примечательно Это разочарование для меня, – Свитолина о поражении россиянке Кузнецовой

После турнира Элина подтвердила, что планирует сыграть в составе сборной Украины против Японии. Также теннисистка назвала свои будущие планы.

Я собираюсь сыграть в Майами и потом, надеюсь, что сыграю в Кубке Федерации, пока мы точно не знаем, где будет матч, но планировалось, что в Японии. И дальше я не знаю, где начну свой грунтовый сезон, но я точно сыграю в Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос,

– заявила Свитолина.

Матч Кубка Билли Джин Кинг (ранее Кубок Федерации) Япония – Украина состоится 16-17 апреля. Скорее всего украинки сыграют в японском Мики.