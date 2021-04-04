Женская сборная Украины по теннису в апреле проведет важные поединки в Кубке Билли Джин Кинг против Японии. В заявке нашей команды отсутствуют Леся Цуренко и Екатерина Козлова.

Отсутствие Цуренко и Козловой

Матчи состоятся в Украине на грунтовых кортах Elite Tennis Club в Черноморске. Поединки наши девушки сыграют 16-17 апреля.

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На этот раз вне заявки остались опытная Леся Цуренко и Екатерина Козлова. Капитан украинской сборной Михаил Филима прокомментировал такое решение в матче против Японии.

По его словам, травма локтя снова начала беспокоить Цуренко, поэтому никто не хотел рисковать здоровьем теннисистки. Относительно 27-летней Козловой, то этот сезон девушка проводит не слишком удачно. Поэтому их решили заменить Мартой Костюк и Катариной Завацкой, которые показывают хороший уровень тенниса и могут помочь нашей команде победить.

К слову. В заявку команды можно заявлять только 5 теннисисток.

Также рискованно было заявлять на матчи против Японии Марту Костюк, которая только недавно переболела COVID-19. Однако сейчас 18-летняя теннисистка уже почти вернула себя к лучшим кондициям. Марта уже с понедельника, 5 апреля, начнет тренироваться на грунтовых кортах в Киеве.

Относительно вызова первой ракетки Украины Элины Свитолиной тоже не было особых проблем. 26-летняя теннисистка сдержала слово и приедет помочь сборной Украины.

Даяна Ястремская тоже пропускает матчи национальной команды. Талантливая теннисистка временно отстранена от соревнований из-за подозрения в допинге. Сама одесситка отрицает такую ​​информацию. Ранее Ястремская проиграла дело в CAS.