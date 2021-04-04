Монфис заплатил 700 тысяч евро за кольцо для Свитолиной, – СМИ
Французскому теннисисту Гаэлю Монфису пришлось щедро заплатить за обручальное кольцо, которое он подарил украинке Элине Свитолине. Украинская теннисистка Свитолина обручилась с Монфисом.
Источник:"Большой теннис Украины"
Кольцо украшено бриллиантом изумрудной огранки
34-летний Гаэль Монфис решил подарить Элине Свитолине украшение британского бренда Graff.
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Кольцо украшено бриллиантом изумрудной огранки весом в 5,5 карата. Стоимость изделия оценивается примерно в 700 тысяч евро.
Британский ювелирный дом Graff был основан в 1960 году Лоуренсом Граффом. Сообщается, что представитель семьи Графф лично отбирает из коллекции каждый камень для обручальных колец, чтобы гарантировать его безупречное происхождение.
Что известно об отношениях Монфиса и Свитолиной
- Об отношениях пары стало известно в январе 2019 года во время Australian Open. Француз появлялся на матчах Свитолиной и сидел рядом с тренером украинки.
- Впоследствии пара создала совместную инстаграм-страницу g.e.m.s.life. Пара несколько раз удаляла аккаунт и дважды делала паузу в отношениях.
- В феврале 2021 года Свитолина заявила о том, что она больше не встречается с Монфисом. Но 31 марта 2021 на их совместной странице в инстаграме снова появились посты.
- 3 апреля Монфис сделал предложение Свитолиной выйти замуж. Украинская теннисистка ответила согласием.
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