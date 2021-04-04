Французскому теннисисту Гаэлю Монфису пришлось щедро заплатить за обручальное кольцо, которое он подарил украинке Элине Свитолине. Украинская теннисистка Свитолина обручилась с Монфисом.

Кольцо украшено бриллиантом изумрудной огранки

34-летний Гаэль Монфис решил подарить Элине Свитолине украшение британского бренда Graff.

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Кольцо украшено бриллиантом изумрудной огранки весом в 5,5 карата. Стоимость изделия оценивается примерно в 700 тысяч евро.

Британский ювелирный дом Graff был основан в 1960 году Лоуренсом Граффом. Сообщается, что представитель семьи Графф лично отбирает из коллекции каждый камень для обручальных колец, чтобы гарантировать его безупречное происхождение.

По данным ATP, призовые Монфиса за карьеру составляют более 19 миллионов долларов. Француз выиграл 10 турниров.

Что известно об отношениях Монфиса и Свитолиной