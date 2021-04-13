Рідний корт для Світоліної

Вже 16-17 квітня наші тенісистки вийдуть на ґрунтові корти Elite Tennis Club у Чорноморську. Еліна Світоліна не приховує радісних емоцій від повернення в Україну.

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За словами лідерки української збірної, цей корт для неї не є чужим. У дитинстві Світоліна провела тут багато часу: "Для мене це особливе місце, багато гарних, теплих спогадів. Тут я теж виступала на турнірах".

Удома завжди грати приємно, відчуття неймовірні. Спробую якомога краще відіграти свої матчі й принести перемогу команді. Я приїхала трошки раніше, тому змогла побачитися з бабусею, з татом, з мамою бачилася тиждень тому. Трошки дивно повертатися сюди й грати за команду, але це приємні відчуття,

– зізналась Еліна.

Світоліна вже готується до поєдинків з сестрами Кіченок, які вже теж прибули у Чорноморськ. Тенісистки тренуються під керівництвом Ольги Савчук.

Тенісистки проведуть свої зустрічі проти Японії не за порожніх трибун. Матчі у Чорноморську зможе відвідати обмежена кількість вболівальників.

П'ята ракетка світу прилетіла в України з гарними емоціями. Нещодавно 26-річна українка погодилась вийти заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса, який закидав Світоліну подарунками. Спершу він не пожалів грошей на нашу Еліну та подарував їй обручку вартістю у 700 тисяч євро. Після цього українка похизувалась новою розкішною автівкою.