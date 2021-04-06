Французский теннисист Гаэль Монфис продолжает забрасывать свою невесту Элину Свитолину ценными подарками. На этот раз первая ракетка Украины похвасталась роскошным авто.

Подарок Свитолиной

Элина Свитолина на своей странице в инстаграме поделилась фотографией автомобиля Mersedes. Теннисистка интересно подписала сообщение и поставила смайлик подарок.

К теме Элина Свитолина согласилась выйти замуж за Гаэля Монфиса

Гаэль Монфис относится ко мне как к королеве,

– подписала фото Элина.

Француз не перестает удивлять украинку драгоценными подарками. 3 апреля теннисистка из Украины согласилась выйти замуж за Гаэля Монфиса. Француз выложил щедрую сумму за красивое обручальное кольцо британского бренда Graff, которая составила 700 тысяч евро. Украшение с бриллиантом изумрудной огранки весом в 5,5 карата.

Подарок от Монфиса / Скриншот из instagram.com/elisvitolina

Отношения Свитолиной и Монфиса