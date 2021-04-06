Свитолина получила роскошный подарок от Монфиса после обручального кольца за 700 тысяч евро
Французский теннисист Гаэль Монфис продолжает забрасывать свою невесту Элину Свитолину ценными подарками. На этот раз первая ракетка Украины похвасталась роскошным авто.
Источник:24 канал
Подарок Свитолиной
Элина Свитолина на своей странице в инстаграме поделилась фотографией автомобиля Mersedes. Теннисистка интересно подписала сообщение и поставила смайлик подарок.
К теме Элина Свитолина согласилась выйти замуж за Гаэля Монфиса
Гаэль Монфис относится ко мне как к королеве,
– подписала фото Элина.
Француз не перестает удивлять украинку драгоценными подарками. 3 апреля теннисистка из Украины согласилась выйти замуж за Гаэля Монфиса. Француз выложил щедрую сумму за красивое обручальное кольцо британского бренда Graff, которая составила 700 тысяч евро. Украшение с бриллиантом изумрудной огранки весом в 5,5 карата.
Подарок от Монфиса / Скриншот из instagram.com/elisvitolina
Отношения Свитолиной и Монфиса
- Об отношениях между Элиной Свитолиной и Гаэлем Монфисом стало известно в январе 2019 года. Теннисисты создали общую страницу в инстаграме g.e.m.s.life, где выкладывали совместные фото и видео. Такие отношения помогли Элине открыться для общества.
- В июне того же года иностранные СМИ сообщали, что пара разошлась. За время отношений украинка уже успела показать Монфису Украину. Француз уже даже отведал украинский борщ.
- В феврале 2021 года Свитолина в соцсетях неожиданно для всех заявила, что больше не встречается с Монфисом. Пара остается в хороших отношениях, но обоим нужен перерыв в отношениях.
- Уже в последний день марта 2021 года на их общей странице в инстаграме вновь появились посты, которые были посвящены их любви.
- 3 апреля Монфис сделал предложение Свитолиной. Украинская теннисистка ответила согласием.
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