Помочь Джошуа подготовиться к реваншу с Усиком было бы для меня большой честью, – Майк Тайсон

Уже весной 2022 года Энтони Джошуа проведет реванш против Александра Усика. Майк Тайсон хочет помочь британцу в подготовке к следующему бою, это было бы для него честью.

"Помогать друг другу – это замечательно"

Легендарный боксер хочет принять участие в подготовке Энтони Джошуа к реваншу с Александром Усиком. По мнению "Железного Майка", британский боксер имеет большой потенциал, который нужно полностью раскрыть.

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Майк Тайсон порекомендовал Энтони не впадать в отчаяние и настраивать себя на удачный реванш с украинцем. Джошуа нужно возвращать чемпионские пояса, которые в первом поединке отобрал боксер из Украины.

Помогать Джошуа в подготовке было бы большой честью для меня. Помогать друг другу – это замечательно. У Энтони огромный потенциал, ему не стоит впадать в депрессию после неудачи. Это равноценно и для Деонтея Уайлдера – не стоит закрываться от мира, когда дела идут не так хорошо,

– сказал Тайсон.

55-летний американец не единственный, кто предложил Джошуа помощь в подготовке. Известный тренер Фредди Роуч, который ранее работал с украинцем Виктором Постолом, отметил, что тоже не прочь помочь британцу. Но решающее решение будет за Энтони.

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