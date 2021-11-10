Помочь Джошуа подготовиться к реваншу с Усиком было бы для меня большой честью, – Майк Тайсон
Источник:ES NEWS
Уже весной 2022 года Энтони Джошуа проведет реванш против Александра Усика. Майк Тайсон хочет помочь британцу в подготовке к следующему бою, это было бы для него честью.
"Помогать друг другу – это замечательно"
Легендарный боксер хочет принять участие в подготовке Энтони Джошуа к реваншу с Александром Усиком. По мнению "Железного Майка", британский боксер имеет большой потенциал, который нужно полностью раскрыть.
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Майк Тайсон порекомендовал Энтони не впадать в отчаяние и настраивать себя на удачный реванш с украинцем. Джошуа нужно возвращать чемпионские пояса, которые в первом поединке отобрал боксер из Украины.
Помогать Джошуа в подготовке было бы большой честью для меня. Помогать друг другу – это замечательно. У Энтони огромный потенциал, ему не стоит впадать в депрессию после неудачи. Это равноценно и для Деонтея Уайлдера – не стоит закрываться от мира, когда дела идут не так хорошо,
– сказал Тайсон.
55-летний американец не единственный, кто предложил Джошуа помощь в подготовке. Известный тренер Фредди Роуч, который ранее работал с украинцем Виктором Постолом, отметил, что тоже не прочь помочь британцу. Но решающее решение будет за Энтони.
Что известно о реванше Усик – Джошуа
- В первом поединке Александр едва не отправил Энтони на канвас. От нокаута британца спас лишь финальный гонг. Все судьи отдали победу украинцу. Реванш между боксерами состоится в феврале – марте 2022 года.
- Пока неизвестно, где состоится поединок. Команда Усика хочет привезти боксерское шоу в Украину. Не прочь подраться на глазах украинских болельщиков и Джошуа.
- Скорее всего, что их гонорар будет поделен поровну.
- Этот поединок будет последним в истории противостояния этих бойцов. Трилогии точно не будет. Такое заявление сделал промоутер украинца Александр Красюк.