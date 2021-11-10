"Допомагати один одному – це чудово"

Легендарний боксер хоче взяти участь у підготовці Ентоні Джошуа до реваншу з Олександром Усиком. На думку "Залізного Майка", британський боксер має великий потенціал, який потрібно повністю розкрити.

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Майк Тайсон порекомендував Ентоні не впадати у відчай та налаштовувати себе на вдалий реванш із українцем. Джошуа потрібно повертати чемпіонські пояси, які у першому поєдинку відібрав боксер із України.

Допомагати Джошуа у підготовці було б великою честю для мене. Допомагати один одному – це чудово. У Ентоні величезний потенціал, йому не варто впадати в депресію після невдачі. Це рівноцінно і для Деонтея Уайлдера – не варто закриватися від світу, коли справи йдуть не так добре,

– сказав Тайсон.

55-річний американець не єдиний, хто запропонував Джошуа допомогу у підготовці. Відомий тренер Фредді Роуч, який раніше працював із українцем Віктором Постолом, зазначив, що теж не проти допомогти британцю. Але вирішальне рішення буде за Ентоні.

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