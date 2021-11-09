"Ты знаешь, где мой зал"

Американский тренер Фредди Роуч уже далеко не первый, кто предлагает помочь Энтони Джошуа в подготовке к реваншу с Александром Усиком.

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Легендарный наставник обратился к британскому боксеру с предложением. Роуч заявил, что Энтони знает, куда нужно ехать для тренировок.

Ты знаешь где мой зал. Я с ним время от времени встречаюсь, я сказал ему, что все, что ему нужно сделать – это вернуться домой,

– заявил Роуч.

Интересно, что в тренерском опыте Роуча есть и сотрудничество с украинским боксером Виктором Постолом и легендарным Мэнни Пакьяо.

Напомним, недавно свои услуги британцу предложил легендарный боксер Майк Тайсон. "Железный Майк" вернулся на профессиональный ринг и уже провел один выставочный бой.

Реванш Усик – Джошуа