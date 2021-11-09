"Ты знаешь, где мой зал"
Американский тренер Фредди Роуч уже далеко не первый, кто предлагает помочь Энтони Джошуа в подготовке к реваншу с Александром Усиком.
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Легендарный наставник обратился к британскому боксеру с предложением. Роуч заявил, что Энтони знает, куда нужно ехать для тренировок.
Ты знаешь где мой зал. Я с ним время от времени встречаюсь, я сказал ему, что все, что ему нужно сделать – это вернуться домой,
– заявил Роуч.
Интересно, что в тренерском опыте Роуча есть и сотрудничество с украинским боксером Виктором Постолом и легендарным Мэнни Пакьяо.
Напомним, недавно свои услуги британцу предложил легендарный боксер Майк Тайсон. "Железный Майк" вернулся на профессиональный ринг и уже провел один выставочный бой.
Реванш Усик – Джошуа
- Второй поединок между боксерами должен состояться в феврале – марте 2022 года. Джошуа хочет взять реванш у Усика за болезненное поражение в сентябре 2021 года.
- Александр едва не положил соперника на канвас в последнем раунде и не завершил бой нокаутом. Но британца спас финальный гонг. Однако все судьи единогласно отдали победу украинцу. Усик отобрал чемпионские титулы Энтони.
- Поединок может пройти в Украине. Команда Усика хочет сделать все от них зависящее, чтобы провести поединок в Киеве на НСК "Олимпийский". Джошуа тоже не прочь такого места для противостояния.
- Реванш станет последним поединком между Усиком и Джошуа. Промоутер Александр Красюк заявил, что трилогии в истории противостояний боксеров не будет.