Пидручный: очень ждем Юрая Санитру

Лидер мужской сборной Украины заявил, что не задумывается о тестировании на коронавирус. По словам Пидручного, ему уже осточертела эта ситуация.

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Вообще не задумываюсь о тестировании на COVID-19. Уже настолько осточертела вся эта ситуация с коронавирусом, с этими тестами…

– сказал Дмитрий.

Пидручный рассказал, что делает все возможное для того, чтобы уберечься от коронавируса.

"Нигде не контактирую ни с кем, везде, где могу, надеваю маску, пользуюсь антисептиками, каждый раз мою руки с мылом, как только захожу в комнату. Я не задумываюсь о тестах: пришел, сдал и забыл", – отметил биатлонист.

Наставник сборной Украины Юрай Санитра до сих пор находится на самоизоляции. Пидручный рассказал, что в ближайшее время тренер вернется в команду, которая ждет его.

"Очень ждем Юрая Санитру. Мы уже думали, что сегодня вечером он к нам переселится, но перед гонкой нам сказали, что опять есть какие-то проблемы.

С нетерпением ждем его возвращения, нам его не хватает: и в моральном плане, и его опыта и советов. По телефону – это одно, но другое, когда он увидит обстановку на стрельбище и сможет по своему опыту что-то подсказать", – рассказал Пидручный.

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Чемпион мира 2019 года добавил, что помощник Санитры Алексей Кравченко отдает все силы, чтобы помочь мужской команде.

"Но одна голова хорошо, а две еще лучше", – резюмировал Пидручный.

Важно. Следующие гонки по биатлону состоятся 11 – 12 февраля. В эти дни пройдут женские и мужские спринты. Подробный календарь биатлона на Олимпиаде-2022 – по ссылке.