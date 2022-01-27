Первый случай коронавируса в украинской сборной

В составе украинской делегации в Пекин полетели 23 человека, среди которых 10 спортсменов. Сразу по прибытии вся команда сдала тесты на коронавирус.

Кстати У сборной Норвегии серьезные проблемы из-за коронавируса: команда не может вылететь в Пекин

По информации журналистов, положительный тест сдал тренер мужской сборной Юрай Санитра, результаты всех остальных членов делегации – отрицательные.

Наставник мужской команды сдаст еще один тест. По его результатам будет известен дальнейший план действий в отношении тренера.

В случае его изоляции, в составе биатлонной делегации есть еще четыре тренера: Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко и Игорь Ященко.

Обратите внимание! Это первый случай положительного теста на коронавирус в составе олимпийской сборной Украины.

Перед началом сезона-2021/2022 в составе мужской команды возникла вспышка коронавируса. Артему Прима и Артему Тищенко пришлось пропустить первые старты в Эстерсунде из-за болезни.

Также в этом сезоне коронавирусом болел тренер Александр Кравченко.

К слову. Зимние Олимпийские Игры-2022 должны состояться в Пекине. Биатлонные старты продлятся с 5 по 19 февраля.