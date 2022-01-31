Ященко: Могу вернуться к активной деятельности
О своем состоянии здоровья и победе над коронавирусом Игорь Ященко сообщил в комментарии НОК Украины. Помощник Юрая Санитры в мужской украинской сборной получил отрицательный тест и возвращается в команду накануне начала Олимпиады-2022.
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Наставник рассказал об ухудшении условий в Пекине. Из-за этого тренерский штаб решил, что команда не поедет на тренировку на биатлонный стадион, а проведет работу в Олимпийской деревне.
Я очень рад, что так все произошло и я могу вернуться к активной деятельности. Чувствую я себя прекрасно. Уже утром, по процедуре, сдал очередной тест. Сейчас у нас здесь -16 и очень сильный ветер. Мы приняли решение, не ехать на тренировку на биатлонный стадион при такой погоде, а на месте, здесь в поселке, его провести, размяться и тому подобное,
– сказал Ященко.
Коронавирус подкосил тренеров сборной Украины
- Напомним, что на самоизоляции продолжает находиться главный тренер мужской сборной Юрай Санитра. Словак дважды сдавал тест на коронавирус и два раза он был положительный.
- Сообщалось, что наставник вроде бы пробудет наедине семь дней.
- Хотя ранее заявляли, что один из тестов имел негативный характер, но эта информация оказалась неточной.
- Биатлонные гонки в Пекине стартуют 5 февраля, а церемония открытия Олимпийских игр запланирована на 4 февраля.