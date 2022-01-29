Игорь Ященко – помощник в мужской сборной главного тренера Юрая Санитры. После положительного теста на коронавирус его тоже отправили на самоизоляцию.
Поэтому он тоже не сможет руководить действиями команды в ближайшее время.
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Напомним, Юрай Санитра по прибытии в Пекин сдал положительный тест на коронавирус. Повторный тест тоже показал инфекцию, поэтому его на семь дней отправили на самоизоляцию. Закончится она лишь тогда, когда он дважды подряд получит отрицательный тест на коронавирус.
Что касается остальной украинской дерегации, то согласно антиковидным правилам все аккредитованные на Олимпиаде лица проходят ежедневные тесты на наличие коронавируса. Все спортсмены сборной Украины на данный момент сдавали отрицательные тесты и продолжают тренировки без ограничений.
- Олимпийские игры стартуют 4 февраля в Пекине. Соревнования по биатлону пройдут в городе Чжанцзякоу.
- Первые соревнования по биатлону состоятся уже 5 февраля. На этот день запланирована смешанная эстафета.
- Украину на Олимпиаде в мужской команде будут представлять Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал, Антон Дудченко и Артем Тищенко. Мужская команда никогда до этого не выигрывала наград на Олимпиаде.
- Женскую сборную на Олимпиаде будут представлять Юлия Джима, Елена Билосюк, Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко.
- Именно биатлонистки получили больше всего наград для Украины на зимних Олимпиадах – пять из восьми.
- Одну из трех золотых медалей в истории Украины выиграли Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная на Олимпиаде-2014 в женской эстафете. На этой же Олимпиаде Вита Семеренко завоевала бронзу.
- Еще две бронзы нашей команде принесли в свое время Валентина Цербе-Несина в Лиллехаммере-1994 и Лилия Ефремова в Турине-2006.
- Единственную серебряную медаль на зимних Олимпиадах Украине принесла Елена Петрова в Нагано-1998.