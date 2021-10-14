Готов покинуть испанский гранд

Главный тренер "Королевского клуба" Карло Анчелотти совсем не доверяет Лунину. Андрей проигрывает конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа. 22-летний вратарь из Украины готов покинуть испанский гранд в поисках игровой практики.

Вот так Ищи причину в себе, – Степаненко раскритиковали после слов о плохом газоне "Арены Львов"

Страж ворот сборной Украины будет просить руководство "сливочных" ставить его на трансферный рынок уже летом 2022 года. Лунин недоволен отсутствием игровой практики. Футболист хочет не только тренироваться.

Сразу несколько европейских клубов заинтересованы в приобретении украинского голкипера.

Интересно, что недавно наставник Реала заявлял, что вскоре украинец сыграет свой первый официальный матч за испанский клуб в Ла Лиге.

Скромная карьера Лунина в Реале