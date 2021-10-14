Готов покинуть испанский гранд
Главный тренер "Королевского клуба" Карло Анчелотти совсем не доверяет Лунину. Андрей проигрывает конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа. 22-летний вратарь из Украины готов покинуть испанский гранд в поисках игровой практики.
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Страж ворот сборной Украины будет просить руководство "сливочных" ставить его на трансферный рынок уже летом 2022 года. Лунин недоволен отсутствием игровой практики. Футболист хочет не только тренироваться.
Сразу несколько европейских клубов заинтересованы в приобретении украинского голкипера.
Интересно, что недавно наставник Реала заявлял, что вскоре украинец сыграет свой первый официальный матч за испанский клуб в Ла Лиге.
Скромная карьера Лунина в Реале
- Лунин стал игроком Реала в 2018 году, перейдя из луганской Зари. С тех пор сыграл лишь один официальный матч за испанский гранд. Случилось это в январе 2021 года в кубковом поединке против Алькояно, который закончился позором для "сливочных" – поражение 2:1. Андрей стал одним из виновников фиаско.
- После этого больше не появлялся на поле. Голкипер неоднократно проявляет свое мастерство на тренировках, но не получает доверия тренера.
- Реал отказался отпускать вратаря. В команде заявляли, что видят в страже ворот талант и перспективу.
- Лунин еще раньше говорил об уходе из клуба. Услугами футболиста были якобы заинтересованы Гранада, Хетафе, Кадис и Эспаньол. Также турецкий Бешикташ не прочь был видеть Лунина в своем составе. Но все эти заинтересованности остались на уровне слухов.