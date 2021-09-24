Накануне матча с Вильярреалом в чемпионате Испании главный тренер Реала Карло Анчелотти провел традиционную пресс-конференцию.

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Один из вопросов был о ротации вратарей в команде. Пока все матчи в этом сезоне провел Тибо Кутруа. Зато украинец Андрей Лунин пока смотрит игру со скамейки для запасных.

"Вратарь – это другая позиция. У нас очень сильный молодой игрок. Идея состоит в том, чтобы дать ему минуты. Лунин заслуживает сыграть, и вскоре сыграет", – рассказал Карло Анчелотти.

Стоит отметить, что с момента перехода в Реал летом 2018 года, Лунин сыграл за команду в официальном матче лишь однажды – 20 января 2021 года в кубковом матче против Альякояно. Тогда Реал уступил.

Зато Лунин уже трижды отправлялся в аренду – в Леганес, Вальядолид и Реал Овьедо. При этом что в Вальядолиде он тоже был лишен игровой практики, за пол года лишь дважды сыграв в кубковых матчах.