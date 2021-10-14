Готовий покинути іспанський гранд

Головний тренер "Королівського клубу" Карло Анчелотті зовсім не довіряє Луніну. Андрій програє конкуренцію бельгійцю Тібо Куртуа. 22-річний воротар з України готовий покинути іспанський гранд у пошуках ігрової практики.

Оце так Шукай причину у собі, – Степаненка розкритикували після слів про поганий газон "Арени Львів"

Страж воріт збірної України буде просити керівництво "вершкових" ставити його на трансферний ринок вже влітку 2022 року. Лунін незадоволений відсутністю ігрової практики. Футболіст хоче не лише тренуватись.

Відразу декілька європейських клубів зацікавлені у придбанні українського голкіпера.

Цікаво, що нещодавно наставник Реала заявляв, що незабаром українець зіграє перший свій офіційний поєдинок за іспанський клуб у Ла Лізі.

Скромна кар'єра Луніна в Реалі