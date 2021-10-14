Гецко: Степаненко едва передвигался во втором тайме

32-летний опорник Тарас Степаненко провел весь матч против боснийцев во Львове. Игрок сборной Украины после досадной упущенной победы раскритиковал состояние газона "Арены Львов". Полузащитник Шахтера убежден, что на таком поле нельзя проводит поединки такого уровня.

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"Сине-желтые" неоднократно спотыкались и падали. Что не скажешь об игроках соперника. Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко ответил на слова Степаненко. Гецко порекомендовал опорнику не искать проблем, а покопаться в себе: "После достаточно уверенной победы украинской сборной в минувшую субботу над финнами ожидал от нее большего. А против боснийцев прыти нашим хватило минут на тридцать, дальше – одно разочарование.

Также состояние газона раскритиковал другой футболист сборной Украины Илья Забарный.

Экс-форвард национально команды остался недоволен физической формой украинцев. Во втором тайме подопечные Александра Петракова полностью отдали инициативу сопернику.

Здесь еще Тарас Степаненко удивил своими высказываниями, что, мол, комковато поле "Арены Львов" помешало нашим сыграть лучше. Он пусть, прежде всего, поищет причины в себе, почему после перерыва еле передвигался. А газон, как известно, одинаков для всех участников матча, тем более, что если кто-то и мог высказывать какие-то претензии, так, скорее, балканцы, которые чаще контролировали мяч и разыгрывали комбинации,

– заявил Гецко.

Раскритиковал бывший нападающий и замены Петракова: "Не угадал в этот раз Петраков и с заменами, особенно странно выглядит его игнорирование Артема Довбика, хотя именно он со своими антропометрическими данными мог навязать борьбу гостям.