Леганес получил отказ от Реала
Испанский Леганес обращался в Реал в попытке арендовать украинского голкипера Андрея Лунина.
Кстати Лунин провел матч в статусе капитана Реала: фото
Как отмечает источник, "пепинерос" пока было отказано в этом переходе.
Кроме Лунина, среди вариантов усиления Леганес рассматривает бывашего вратаря Атлетика Бильбао Яго Эррерина. Последний покинул баскский клуб после 8 лет пребывания.
- Ранее испанское издание Marca сообщало, что новый тренер Реала Карло Анчелотти рассчитывает на Лунина.
- Сообщалось, что Анчелотти предоставит Андрею игровую практику во всех турнирах, где будет выступать Реал.
- Также была информация, что испанский клуб Реал Овьедо снова хочет арендовать украинца. Пока дальше разговоров тема перехода Лунина в Овьедо не зашла.