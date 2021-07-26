Леганес получил отказ от Реала

Испанский Леганес обращался в Реал в попытке арендовать украинского голкипера Андрея Лунина.

Кстати Лунин провел матч в статусе капитана Реала: фото

Как отмечает источник, "пепинерос" пока было отказано в этом переходе.

Лунин выступал в Леганесе в сезоне 2018/2019. Он провел всего 5 матчей в том чемпионате Испании и покинул клуб.

Кроме Лунина, среди вариантов усиления Леганес рассматривает бывашего вратаря Атлетика Бильбао Яго Эррерина. Последний покинул баскский клуб после 8 лет пребывания.