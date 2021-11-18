Зинченко: Будем надеяться, что у нас будет два матча
Александр Зинченко стал автором первого гола в матче против боснийцев. После поединка, который завершился победой сборной Украины (0:2), левый защитник Манчестер Сити поделился эмоциями от игры и заговорил о плей-офф отбора чемпионата мира-2022.
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24-летний полузащитник отметил, что выход в плей-офф – это лишь половина дороги. Впереди команду ждут очень сложные матчи. Зинченко заверил, что команда будет готовиться и сделает все от себя возможное, чтобы поехать в Катар.
Эмоции только положительные. Будем готовиться, чтобы исполнить нашу мечту поехать на чемпионат мира. Будем надеяться, что у нас будет два матча. Смотреть жеребьевку, в плей-офф не осталось проходных соперников,
– рассказал футболист.
По мнению Зинченко, ключевым моментом в игре стал сейв голкипера сборной Украины Георгия Бущана. Страж ворот Динамо в невероятном прыжке парировал выстрел в упор.
"Этот гол нас бы очень надломил, спасибо Жоре. Цыганков прекрасно проявил свои индивидуальные качества, обыграл соперника и прострелил. Нужно чаще насыщать штрафной соперника. Успех сегодня оказался на моей стороне".
Украина вышла в плей-офф отбора
- Франция не впустила Финляндию на второе место в группе D. Команда Дидье Дешама одержала победу на выезде со счетом 0:2. Такой сценарий стал лучшим для украинцев. "Сине-желтые" смогли выпрыгнуть в таблице выше финнов и выйти в плей-офф отбора.
- Жеребьевка участников плей-офф состоится 26 ноября.
- Потенциальные соперники Украины – Италия, Португалия, Швеция, Уэльс и Шотландия.