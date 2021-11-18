Зинченко: Будем надеяться, что у нас будет два матча

Александр Зинченко стал автором первого гола в матче против боснийцев. После поединка, который завершился победой сборной Украины (0:2), левый защитник Манчестер Сити поделился эмоциями от игры и заговорил о плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

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24-летний полузащитник отметил, что выход в плей-офф – это лишь половина дороги. Впереди команду ждут очень сложные матчи. Зинченко заверил, что команда будет готовиться и сделает все от себя возможное, чтобы поехать в Катар.

Эмоции только положительные. Будем готовиться, чтобы исполнить нашу мечту поехать на чемпионат мира. Будем надеяться, что у нас будет два матча. Смотреть жеребьевку, в плей-офф не осталось проходных соперников,

– рассказал футболист.

По мнению Зинченко, ключевым моментом в игре стал сейв голкипера сборной Украины Георгия Бущана. Страж ворот Динамо в невероятном прыжке парировал выстрел в упор.

"Этот гол нас бы очень надломил, спасибо Жоре. Цыганков прекрасно проявил свои индивидуальные качества, обыграл соперника и прострелил. Нужно чаще насыщать штрафной соперника. Успех сегодня оказался на моей стороне".

Интересно! Зинченко забил свой восьмой гол в футболке национальной команды. Благодаря этому Александру удалось приблизиться к топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Украины. Также футболист попал в символическую команду по итогам отбора в группе D по версии статистического портала WhoScored.

Украина вышла в плей-офф отбора