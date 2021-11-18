Не без украинцев

Украинская сборная на мажорной ноте завершила свои выступления в групповом раунде отбора на чемпионат мира-2022. "Сине-желтые" завершили квалификацию без единого поражения – две победы и шесть мировых. Национальная команда стала одной из немногих сборных, которой удалось показать такой результат.

Интересно Зинченко приблизился к топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Украины

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную по итогам отбора в группе D. В команде нашлось место двум украинским футболистам – левому защитнику Манчестер Сити Александра Зинченко и центрбеку Шахтера Николаю Матвиенко.

Оба игрока приняли участие в последнем решающем матче против боснийцев, который завершился победой команды Александра Петракова со счетом 0:2. Зинченко открыл счет в матче, забив свой 8-й гол в футболке национальной сборной.

Символическая сборная группы D / Скриншот из WhoScored

Больше всего в этой сборной представителей Франции, которая с первого места группы получила прямую путевку в Катар. Также по два футболиста от Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Интересно, что в символическую команду не попал капитан Украины Андрей Ярмоленко и один из спасителей в последнем поединке голкипер Георгий Бущан. В команде от WhoScored фланги крепко за собой закрепили французы – Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе, а на воротах разместился финский страж Лукаш Градецкий.