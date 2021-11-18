Зінченко: Сподіватимемося, що у нас буде два матчі

Олександр Зінченко став автором першого голу у матчі проти боснійців. Після поєдинку, який завершився перемогою збірної України (0:2), лівий захисник Манчестер Сіті поділився емоціями від гри та заговорив про плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

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24-річний півзахисник заявив, що вихід у плей-офф – це лише половина дороги. Попереду на команду чекатимуть дуже складні матчі. Зінченко запевнив, що команда готуватиметься та зробить усе від себе можливе, щоб поїхати у Катар.

Емоції лише позитивні. Готуватимемося, щоб виконати нашу мрію поїхати на чемпіонат світу. Сподіватимемося, що у нас буде два матчі. Дивитимемося жеребкування, у плей-офф не залишилось прохідних суперників,

– розповів футболіст.

На думку Зінченка, ключовим моментом у грі став сейв голкіпера збірної України Георгія Бущана. Страж воріт Динамо у неймовірному стрибку парирував постріл впритул.

"Цей гол нас би дуже надломив, дякую Жорі. Циганков чудово виявив свої індивідуальні якості, обіграв суперника та прострілив. Потрібно частіше насичувати штрафний суперника. Успіх сьогодні виявився на моїй стороні".

Цікаво! Зінченко забив свій восьмий гол у футболці національної команди. Завдяки цьому Олександру вдалось наблизитись до топ-10 найкращих бомбардирів в історії збірної України. Також футболіст потрапив у символічну команду за підсумками відбору у групі D за версією статистичного порталу WhoScored.

Україна вийшла у плей-офф відбору