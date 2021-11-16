На 59-й минуте встречи Зинченко расстрелял пустые ворота, а произошло это после отскока мяча из борьбы Ярмоленко и защитника на ближней штанге при простреле Цыганкова с левого фланга.
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Видео гола Зинченко
Босния и Герцеговина – Украина: коротко о матче
- Матч против Боснии и Герцеговины проходит в Зенице на стадионе "Билино Поле". Поединок является решающим для Украины, претендующей на плей-офф чемпионата мира-2022. Огромным плюсом для подопечных Петракова является то, что боснийцы уже потеряли все шансы на второе место, поэтому не имеют никакой мотивации на этот поединок.
- Однако не все зависит от исхода матча Украины. "Сине-желтых" устраивает лишь поражение финнов в противостоянии с Францией.