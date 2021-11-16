На 59-й минуте встречи Зинченко расстрелял пустые ворота, а произошло это после отскока мяча из борьбы Ярмоленко и защитника на ближней штанге при простреле Цыганкова с левого фланга.

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Видео гола Зинченко

Босния и Герцеговина – Украина: коротко о матче