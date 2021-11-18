Накануне "сине-желтые" обыграли боснийцев со счетом 2:0, 24-летний игрок отличился первым голом, а Украина в итоге пробилась в плей-офф квалификации на Мундиаль.
К слову Зинченко приблизился к топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Украины.
После игры Зинченко вернулся домой, а его очень смешно "встретила" Ева. Александр успел зафиксировать момент, когда дочь показывала ему средний палец. "На что папа наиграл, то и получил", – подписал фотографию футболист.
Супружеская жизнь Влады Седан и Александра Зинченко
- Влюбленные зарегистрировали брак 12 марта 2020 года в помещении украинского посольства в Лондоне.
- Пышную свадьбу журналистка и футболист сыграли в Киеве. Празднование прошло 24 августа 2020 года.
- В начале июня 2021 года Влада Седан сообщили о беременности.
- Девушка решила неординарно сообщить любимому пол ребенка. Она пригласила Александра на стадион, где он должен попасть в один из мячей, висевший на воротах.
- 2 августа у пары родилась дочь, которую назвали Евой.