Накануне "сине-желтые" обыграли боснийцев со счетом 2:0, 24-летний игрок отличился первым голом, а Украина в итоге пробилась в плей-офф квалификации на Мундиаль.

К слову Зинченко приблизился к топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Украины.

После игры Зинченко вернулся домой, а его очень смешно "встретила" Ева. Александр успел зафиксировать момент, когда дочь показывала ему средний палец. "На что папа наиграл, то и получил", – подписал фотографию футболист.

Супружеская жизнь Влады Седан и Александра Зинченко