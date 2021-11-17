К первому юбилею еще два мяча
24-летний полузащитник забил важный гол в ворота боснийцев. Футболист получил место в стартовом составе "сине-желтых", а на 58-й минуте размочил нули на табло в последнем поединке сборной в 2021 году.
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Цыганков прострелили с фланга в штрафную, где мяч нашел ногу Ярмоленко и после сброса направился к Зинченко. Александру ничего не оставалось, как забить в пустые ворота.
Для Зинченко этот гол стал уже восьмым в футболке национальной команды страны. Теперь левый защитник Манчестер Сити занимает 12-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории сборной. Чтобы войти в десятку лучших Зинченко нужно забить всего один гол.
Как Зинченко забил боснийцам: видео гола
Топ-10 этого списка замыкает Андрей Гусин, который в 2014 году трагически погиб на автодроме "Чайка" под Киевом, не справившись с управлением мотоциклом. За свою карьеру динамовец забил 9 мячей. Идентичное количество голов имеет Андрей Воробей, уже тоже завершивший карьеру.
Топ-10 лучших бомбардиров сборной Украины (в голах)
- Андрей Шевченко – 48
- Андрей Ярмоленко – 44
- Евгений Коноплянка – 21
- Сергей Ребров – 15
- Олег Гусев – 13
- Роман Яремчук – 12
- Сергей Назаренко – 12
- Евгений Селезнев – 11
- Андрей Воробей – 9
- Андрей Гусин – 9
Из этих десяти футболистов только четверо не повесили бутсы на гвоздь. Однако Коноплянка и Селезнев давно не вызываются в главную команду страны. Только Яремчук и Ярмоленко продолжают быть лидерами сборной.
Кому забивал Зинченко
- Дебютный гол Зинченко оформил в товарищеском матче с Румынией в 2016 году. Больше в том году не отмечалось. Следующее взятие ворот Александр провел 6 сентября 2018 года, когда забил чехам в Лиге наций.
- В 2019 отличился еще двумя результативными ударами – в ворота Литвы (квалификация Евро-2020) и в товарищеском поединке с Нигерией. Далее у футболиста было голевое затишье до матча со швейцарцами, который состоялся 3 сентября 2020 года.
- А вот 2021-й стал самым щедрым на голы от лидера сборной Украины. Зинченко заставил сразу трех голкиперов вынимать мяч из сетки ворот – вратарей Кипра (общительная игра), Швеции (1/8 финала Евро-2020) и Боснии и Герцеговины (отбор на чемпионат мира-2022).