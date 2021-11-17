Финляндия – Франция 0:2

Голы: Бензема, 66, Мбаппе, 76

Французы вышли на матч немотивированными. Подопечные Дидье Дешама уже оформили прямую путевку на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре. Однако на этом французы не остановились и одержали свою пятую победу в отборе в восьми поединках группы D.

Финнам же нужно было побеждать, чтобы пробиться в плей-офф. Но не в этот раз.

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Уже в начале встречи Диаби пробил из района 11 метров, но прямо в руки голкиперу Финляндии. Неуверенная игра в защите от хозяев могла завершиться взятием ворот, но Гризманну не хватило меткости.

В середине первого тайма первый острый момент имел Мбаппе. Килиан мощным ударом старался попасть в нижний угол финских ворот, но снова мяч в считанных сантиметрах пролетел у стойки.

На 30-й минуте Пукки получил передачу и с разворота пробил между двух защитников – Льорис легко забрал мяч в руки.

Первая часть игры была нулевой.

После перерыва на поле появился Бензема, который на 66-й минуте открыл счет во встрече. Карим сыграл в стеночку с Мбаппе, получил передачу пяткой и в одно касание пробил в ворота Финляндии. Рикошет от ноги финна дезориентировал голкипера, изменил направление удара, после чего мяч залетел в сетку ворот хозяев – 0:1.



Финляндия – Франция / Фото twitter.com/equipedefrance

Через десять минут гости удвоили преимущество. Мбаппе исполнил сольный проход по флангу, сместился ближе к штрафному соперника и пробил красивым ударом в дальний угол – 0:2.

Через три минуты Мбаппе имел шанс оформить дубль, но на этот раз голкипер финнов был на месте.

Франция одержала убедительную победу над финнами на выезде – 0:2. Французы поедут в Катар, а Финляндия пролетела мимо плей-офф отбора на чемпионат мира.

Финляндия – Франция видеообзор матча