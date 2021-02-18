В последние месяцы жизни Диего Марадона в достаточно большом количестве употреблял алкоголь. Напитки давала ему сама сиделка, добавляя снотворные препараты.

Такая потеря стала настоящим шоком для футбольного мира. В смерти Диего Марадоны подозревают психолога Марадоны Карлоса Диаса, медсестру Даяну Гиселу и медбрата Рикардо Алмирона.

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Детали последних месяцев жизни Марадоны

Однако психолог 8-летнего сына аргентинского футболиста Гризельда Морель рассказала новые подробности последних месяцев жизни Диего. Всем известно, что Марадона любил употреблять алкоголь, перед смертью 60-летний аргентинец часто пил вино и пиво. Люди, которые постоянно были рядом и ухаживали за Марадоной, не отказывали ему в этом.

Сиделка давала ему алкогольные напитки, подбрасывая туда снотворные. Делала она это для того, чтобы аргентинец не причинил ей и другому персоналу проблем в ночное время.

По словам Морель, незадолго до смерти у Диего значительно ухудшилось психологическое состояние. Марадона как будто разговаривал по мобильному телефону, не имея его даже в руках. Также он неоднократно рассказывал, что уволил медсестру из-за кражи личных вещей.

Смерть Диего Марадоны: коротко