Давали пиво со снотворным: шокирующие детали о последних месяцах жизни Диего Марадоны
В последние месяцы жизни Диего Марадона в достаточно большом количестве употреблял алкоголь. Напитки давала ему сама сиделка, добавляя снотворные препараты.
Источник:Daily Mail
Такая потеря стала настоящим шоком для футбольного мира. В смерти Диего Марадоны подозревают психолога Марадоны Карлоса Диаса, медсестру Даяну Гиселу и медбрата Рикардо Алмирона.
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Детали последних месяцев жизни Марадоны
Однако психолог 8-летнего сына аргентинского футболиста Гризельда Морель рассказала новые подробности последних месяцев жизни Диего. Всем известно, что Марадона любил употреблять алкоголь, перед смертью 60-летний аргентинец часто пил вино и пиво. Люди, которые постоянно были рядом и ухаживали за Марадоной, не отказывали ему в этом.
Сиделка давала ему алкогольные напитки, подбрасывая туда снотворные. Делала она это для того, чтобы аргентинец не причинил ей и другому персоналу проблем в ночное время.
По словам Морель, незадолго до смерти у Диего значительно ухудшилось психологическое состояние. Марадона как будто разговаривал по мобильному телефону, не имея его даже в руках. Также он неоднократно рассказывал, что уволил медсестру из-за кражи личных вещей.
Смерть Диего Марадоны: коротко
- После празднования своего 60-летия Марадона попал в больницу с депрессией. После детального обследования в голове футболиста было обнаружено кровоизлияние в мозг, поэтому 12 ноября его успешно прооперировали и выписали.
- Похоронили Марадону рядом с родителями на кладбище Bella Vista неподалеку от Буэнос-Айреса.
- Умер Диего 25 ноября из-за острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Его сердце было увеличено в два раза. Легенде ухудшилось в 10 часов утра. Медики в течение двух часов боролись за жизнь аргентинца, после чего констатировали остановку сердца.
- Прокуратура Аргентины выдвинула обвинения по делу о смерти легенды футбола его личному врачу Леопольдо Луке.
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