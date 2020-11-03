Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона попал в больницу после празднования 60-летия. Марадону лечат от депрессии.

Марадона госпитализирован и будет проходить лечение от депрессии, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Associated Press.

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"Он целую неделю грустил, отказывался принимать пищу", – рассказал представитель Марадоны.

Как Марадона попал в больницу

Марадону отвезли в больницу вблизи Буэнос-Айреса по просьбе его личного врача. Последний решил, что там будет проще оценить общее состояние здоровья экс-футболиста.

Госпитализация состоялась еще 2 ноября: через три дня после того, как Марадона отметил 60-летие.

Близкие к Марадоне люди заверили, что предположение о том, что Диего заразился COVID-19, не соответствуют действительности.