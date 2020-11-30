Прокуратура Аргентины выдвинула обвинения по делу о смерти футболиста Диего Марадоны его личному врачу, 39-летнему Леопольдо Луци.

Леопольдо Луци разрыдался во время интервью Daily Mail, комментируя обвинения в причастности к смерти легендарного футболиста. Доктор отрицает факт каких-либо нарушений, якобы допущенных им при уходе за аргентинской суперзвездой.

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"Я был поражен, когда к моей двери подъехала полиция. Я знаю, что делал, и все это было в пользу Диего. Я сделал все, что мог. Я чувствую себя ужасно, потому что мой друг умер. Я считаю, что не виноват. То, что происходит сейчас, очень несправедливо", – сказал Луци.

По словам врача, у футболиста были проблемы с таблетками и алкоголем.

"Марадона был самым сложным пациентом. Я ничего не мог сделать, если он этого не хотел. Он ненавидел врачей и психологов. Со мной было немного иначе, потому что я был с ним честен. Он был моим другом. Он должен был пойти в реабилитационный центр, когда выписался из больницы, но не ушел. Если я в чем и виноват перед Диего, так это в любви к нему и попытках улучшить его жизнь", – отметил Леопольдо Луци.

Что известно о смерти Марадоны

Марадона неожиданно умер в среду, 25-го ноября, на 60-м году жизни. Медики в течение двух часов боролись за жизнь Марадоны, после чего констатировали смерть.

Юрист Марадоны требует расследовать действия врачей. В Аргентине из-за смерти Марадоны объявили трехдневный траур. С футболистом пришли попрощаться миллионы фанатов.