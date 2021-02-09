Смерть Марадоны: в уголовном деле подозревают трех медиков
Полиция продолжает расследование по делу о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Определены еще трое подозреваемых.
Источник:Marca
По сведениям издания, полиция подозревает психолога Марадоны Карлоса Диаса, медсестру Даяну Гиселу и медбрата Рикардо Алмирона.
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Следственные действия по факту смерти Марадоны были начаты в конце ноября. Это произошло после того, как три дочери футболиста дали показания в суде, усомнившись в квалификации его лечащего врача Леопольда Луки. Именно он стал первым подозреваемым по этому делу. Через некоторое время подозреваемой была объявлена и психиатр Аугустина Косачев.
Что известно о смерти Диего Марадоны
- Марадона умер 25-го ноября. Медики в течение двух часов боролись за его жизнь, после чего констатировали смерть.
- Юрист Марадоны требует расследовать действия врачей. Под следствием оказался именно Леопольдо Луке. В его доме прошли обыски.
- В Неаполе реши переименовать стадион в честь Марадоны. Именно там Диего провел лучшие годы как футболист.
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