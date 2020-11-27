Фанаты хотели прорваться на кладбище: Марадону похоронили в Буэнос-Айресе рядом с родителями
В четверг, 26 ноября, состоялась церемония прощания с легендой футбола Диего Марадоной. После чего его похоронили на кладбище Белла-Виста рядом с родителями неподалеку от Буэнос-Айреса.
Во вторник, 25 ноября, перестало биться сердце легендарного футболиста Диего Марадоны. На следующий день в Аргентине состоялось прощание с игроком в местном президентском дворце. Церемония должна была происходить 48 часов, но фанаты вызвали беспорядки у здания. Поэтому прощание было досрочно завершено, пишет 24 канал.
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Семья Марадоны попросила завершить прощание, а затем катафалк с телом игрока выехал из президентского дворца.
Похоронили 60-летнего Марадону рядом с родителями на кладбище Bella Vista неподалеку от Буэнос-Айреса. На церемонии похорон присутствовали только родственники аргентинца. Территория была под охраной, полиция не допускала фанатов, которые хотели посетить похороны своего кумира.
Что известно о смерти Диего Марадоны: главное
- 25 ноября отошел в вечность Диего Марадона. 30 октября аргентинец отпраздновал свое 60-летие. А уже через три дня его здоровье резко ухудшилось. Футболист попал в больницу с кровоизлиянием в мозге. Поэтому его ждала операция.
- 11 ноября футболиста выписали из больницы, где дома за ним ухаживала медсестра.
- Утром 25 ноября после завтрака аргентинцу стало плохо. Несколько медицинских бригад спасали жизнь Диего, но все было напрасно. Впоследствии появилась информация, что юрист футболиста раскритиковал медиков. Его клиент в течение 12 часов был лишен помощи.
- Причина смерти – острая сердечная недостаточность у пациента с кардиомиопатией – поражением сердечной мышцы.
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