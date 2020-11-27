В четверг, 26 ноября, состоялась церемония прощания с легендой футбола Диего Марадоной. После чего его похоронили на кладбище Белла-Виста рядом с родителями неподалеку от Буэнос-Айреса.

Во вторник, 25 ноября, перестало биться сердце легендарного футболиста Диего Марадоны. На следующий день в Аргентине состоялось прощание с игроком в местном президентском дворце. Церемония должна была происходить 48 часов, но фанаты вызвали беспорядки у здания. Поэтому прощание было досрочно завершено, пишет 24 канал.

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Семья Марадоны попросила завершить прощание, а затем катафалк с телом игрока выехал из президентского дворца.

Похоронили 60-летнего Марадону рядом с родителями на кладбище Bella Vista неподалеку от Буэнос-Айреса. На церемонии похорон присутствовали только родственники аргентинца. Территория была под охраной, полиция не допускала фанатов, которые хотели посетить похороны своего кумира.

Los restos de Diego Maradona fueron enterrados en un cementerio de Bella Vista junto a sus padres https://t.co/EOlZ1KxTds — TodaPasion (@TodaPasion) November 26, 2020

Что известно о смерти Диего Марадоны: главное

25 ноября отошел в вечность Диего Марадона. 30 октября аргентинец отпраздновал свое 60-летие. А уже через три дня его здоровье резко ухудшилось. Футболист попал в больницу с кровоизлиянием в мозге. Поэтому его ждала операция.

11 ноября футболиста выписали из больницы, где дома за ним ухаживала медсестра.

Утром 25 ноября после завтрака аргентинцу стало плохо. Несколько медицинских бригад спасали жизнь Диего, но все было напрасно. Впоследствии появилась информация, что юрист футболиста раскритиковал медиков. Его клиент в течение 12 часов был лишен помощи.

Причина смерти – острая сердечная недостаточность у пациента с кардиомиопатией – поражением сердечной мышцы.

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