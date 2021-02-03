Я помят, но все в порядке: появилось последнее видео с Марадоной перед его смертью
В Сети появилось последнее видео с легендой мирового футбола Диего Марадоной, снятое перед его смертью.
Источник: телеканал Cronica
В Аргентине показали видео, которое было снято после выписки из больницы легендарного футболиста. Утверждается, что это последние видео с ним перед смертью.
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На кадрах ролика Марадона у себя дома ест суп, у него на голове послеоперационная повязка. Рядом с ним его бывшая жена Виктория Охеда. Бывшая звезда Наполи и Барселоны с усилием произнес слова, чтобы передать привет своему врачу.
Я помят, но все в порядке. Вы знаете, я не люблю близкие отношения, но когда я с хорошими людьми, я выхожу из своей скорлупы,
– отметил Марадона.
Далее Диего продемонстрировал свое чувство юмора. Несмотря на очевидный дискомфорт, он отправил шутливое сообщение бывшему аргентинскому футболисту, имя которого совпадает с именем его скандального медика Леопольдо Луке.
Вместе со своей бывшей женой Вероникой Охедой, которая снимала видео, он сказал: "Поцелуй Луке, Леопольдо Хасинто Луке".
Последнее видео Диего Марадоны
Умер Диего Марадона: главное
- Марадона умер 25-го ноября. Медики в течение двух часов боролись за его жизнь, после чего констатировали смерть.
- Юрист Марадоны требует расследовать действия врачей. Под следствием оказался именно Леопольдо Луке. В его доме прошли обыски.
- В Неаполе реши переименовать стадион в честь Марадоны. Именно там Диего провел лучшие годы как футболист.
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