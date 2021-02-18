Давали пиво зі снодійним: шокуючі деталі про останні місяці життя Дієго Марадони
В останні місяці життя Дієго Марадона у достатньо великій кількості вживав алкоголь. Напої давала йому сама доглядальниця, додаючи снодійні препарати.
Джерело:Daily Mail
Така втрата стала справжнім шоком для футбольного світу. У смерті Дієго Марадони підозрюють психолога Марадони Карлоса Діаса, медсестру Даяну Гіселу і медбрата Рікардо Алмірона.
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Деталі останніх місяців життя Марадони
Однак психологиня 8-річного сина аргентинського футболіста Гризельда Морель розповіла нові подробиці останніх місяців життя Дієго. Всім відомо, що Марадона любив вживати алкоголь, перед смертю 60-річний аргентинець часто пив вино та пиво. Люди, які постійно були поруч та доглядали за Марадоною, не відмовляли йому у цьому.
Доглядальниця давала йому алкогольні напоїв, підкидаючи туди снодійні. Робила вона для того, щоб аргентинець не завдав їй та іншому персоналу проблем у нічний час.
За словами Морель, незадовго до смерті у Дієго значно погіршився психологічний стан. Марадона начебто розмовляв по мобільному телефону, не маючи його навіть у руках. Також він неодноразово розповідав, що звільнив медсестру через крадіжку особистих речей.
Смерть Дієго Марадони: коротко
- Після святкування свого 60-річчя Марадона потрапив у лікарню з депресією. Після детального обстеження у голові футболіста був виявлений крововилив у мозок, тому 12 листопада його успішно прооперували й виписали.
- Похоронили Марадону поруч з батьками на кладовищі Bella Vista неподалік Буенос-Айреса.
- Помер Дієго 25 листопада через гострий набряк легень, викликане загостренням хронічної серцевої недостатності. Його серце було збільшене у двічі. Легенді погіршало о 10 годині ранку. Медики протягом двох годин боролися за життя аргентинця, після чого констатували зупинку серця.
- Прокуратура Аргентини висунула звинувачення у справі про смерть легенди футболу його особистому лікарю Леопольдо Луці.
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