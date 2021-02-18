В останні місяці життя Дієго Марадона у достатньо великій кількості вживав алкоголь. Напої давала йому сама доглядальниця, додаючи снодійні препарати.

Така втрата стала справжнім шоком для футбольного світу. У смерті Дієго Марадони підозрюють психолога Марадони Карлоса Діаса, медсестру Даяну Гіселу і медбрата Рікардо Алмірона.

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Деталі останніх місяців життя Марадони

Однак психологиня 8-річного сина аргентинського футболіста Гризельда Морель розповіла нові подробиці останніх місяців життя Дієго. Всім відомо, що Марадона любив вживати алкоголь, перед смертю 60-річний аргентинець часто пив вино та пиво. Люди, які постійно були поруч та доглядали за Марадоною, не відмовляли йому у цьому.

Доглядальниця давала йому алкогольні напоїв, підкидаючи туди снодійні. Робила вона для того, щоб аргентинець не завдав їй та іншому персоналу проблем у нічний час.

За словами Морель, незадовго до смерті у Дієго значно погіршився психологічний стан. Марадона начебто розмовляв по мобільному телефону, не маючи його навіть у руках. Також він неодноразово розповідав, що звільнив медсестру через крадіжку особистих речей.

Смерть Дієго Марадони: коротко