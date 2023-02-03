"Это большая авантюра": экс-игрок Арсенала сомневается, что Мудрик рад переходу в Челси

Уже в пятницу, 3 февраля Михаил Мудрик может впервые сыграть перед родными болельщиками Челси. "Аристократ" в лондонском дерби примет Фулхэм.

Дебют Михаила Мудрика в лондонском клубе уже прошел. В предыдущем туре украинец вышел на смену против Ливерпуля (0:0), получив от Грэма Поттера 35 минут основного и еще 5 минут компенсированного времени до матча.

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Уверенная игра украинского футболиста поразила не только фанатов Челси, но и легенд других английских грандов, таких как Рио Фердинанда из МЮ и Стивена Джеррарда. Также дебют Мудрика в АПЛ оценил Серхио Агуэро.

Теперь взялся комментировать первую игру Михаила в футболке "аристократов" бывший футболист Челси, сборной Франции Эммануэль Пети. Французский опорник поиграл еще и за Арсенал, сражавшийся с "синими" за украинца.

Пети: Он хотел перейти в Арсенал, но оказался в Челси

Бывший футболист высоко оценил первую игру Мудрика в Англии. По мнению Пети, Михаил внес нечто особенное в игру Челси в матче против Ливерпуля. Он показал свое отличное владение мячом, не испугался грозного соперника и брал на себя инициативу.

Однако Пети не уверен, что Мудрик сам радуется своему переходу к "синим". Ведь сначала Михаил хотел перейти в Арсенал, но в итоге оказался в синей части Лондона.

Это еще большая авантюра на будущее. Сначала он хотел перейти в Арсенал, но оказался в Челси, поэтому я спрашиваю: Рад ли он этому? Я не уверен. Но, несомненно, он придаст качеству Челси. Я надеюсь, что он добьется успеха в этом клубе,

– сказал бывший футболист.

Главное о старте карьеры Мудрика в Челси

15 января Мудрик стал футболистом Челси и в этот день уже посетил домашний матч "синих" против Кристал Пелес (1:0).

Шахтер получил за трансфер Михаила желанные 100 миллионов.

В следующем туре АПЛ Михаил дебютировал за новую команду, за которую выступает под 15-м номером. В поединке против Ливерпуля украинец выдал космическую статистику, а его игра поразила фанатов "аристократов" да тренерский штаб Лондонского клуба.

Болельщики после поединка на "Энфилде" спели песню о левом вингере из Украины.

Мудрик мог уже в первом своем матче за Челси отличиться голом, но не хватило точности.

Такой выбор Михаила не понравился только поклонникам Арсенала, которые даже начали обвинять Мудрика в том, что тот пошел за деньгами.

Начало лондонского дерби на "Стэмфорд Бридж" Челси – Фулхэм начнется 3 февраля в 22:00 по киевскому времени.