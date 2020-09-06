Переезд нападающего "Динамо" Владислава Супряги в Италию все больше становится реальным. Тамошняя "Болонья" настроена приобрести Супрягу уже этой осенью.

Итальянское издание Corriere dello Sport сообщает, что Владислав Супряга положительно относится к возможному трансферу в "Болонью".

Это интересно: Цыганков – самый дорогой футболист Украины, Миколенко и Матвиенко выросли в цене

По информации источника, "Болонья" практически завершила трансфер полузащитника "Хартс" Аарона Хики. Теперь клуб из одноименного города сконцентрируется на переговорах по Супряге.

Сообщается, что проблемой в переговорах "Болоньи" и "Динамо" является то, что клубы не могут договориться по сумме трансфера.

Также на этой неделе "ТаТоТаке" сообщило, что не все деньги за трансфер Супряги достанутся "Динамо". Это произойдет, если форварда продадут за более 6 миллионов евро.

В таком случае 50% получит "Динамо", а другую половину – олигарх Игорь Коломойский.

Что известно о продаже Супряги

Слухи о том, что 20-летний Супряга интересует ряд клубов итальянской Серии А, появилась в начале августа. Кроме "Болоньи", в списке заинтересованных был римский "Лацио".

По информации СМИ, "Динамо" готово продать Супрягу за 15 миллионов евро.

Информация о заинтересованности "Болоньи" в услугах Владислав официально подтверждена агентом футболиста и спортивным директором "Болоньи" Риккардо Бигоном.

Агент Владислава рассказал, что трансфер зависит от решения президента "Динамо" Игоря Суркиса. Зато представитель "Болоньи" сказал, что переговоры непростые.

Еще до заявлений агента и спортивного директора "Болоньи" Игорь Суркис опроверг слухи о Супряге. Он убеждал, что не получал конкретных предложений.

По одной из версий, на Супрягу рассчитывает наставник киевлян Мирча Луческу. Если "Динамо" пройдет в групповой этап Лиги чемпионов, то нападающий останется в Киеве.