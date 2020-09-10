Киевское "Динамо" получило предложение по трансферу Виктора Цыганкова. Клуб может получить от перехода футболиста в другую команду около 25 миллионов долларов.

О возможном трансфере футболиста сообщил Telegram-канал "Динамо Киев Inside". Какой клуб сделал официальное предложение, пока не сообщается.

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Киевляне повесили на нападающего довольно приличную сумму – 25 миллионов долларов. Также неплохо киевский клуб может заработать от продажи Супряги и Миколенко. К слову, в последнем серьезно заинтересовался итальянский "Милан". А Супряга может перейти тоже в Серию А, но в "Болонью".

Владислав Супряга обойдется итальянскому клубу в 15 миллионов долларов, а вот Виталий Миколенко вдвое дороже – 30 миллионов долларов.

"Динамо" не слишком охотно рассматривает предложения с меньшими суммами. Но предложение относителньно Виктора Цыганкова уже поступило, его сумма несколько меньше установленной, но допустимая. Переговоры будут происходить без посторонних и будут рассматриваться за закрытыми дверями.

Карьера Цыганкова в "Динамо"