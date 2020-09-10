"Динамо" может продать Цыганкова за круглую сумму: предложение поступило
Киевское "Динамо" получило предложение по трансферу Виктора Цыганкова. Клуб может получить от перехода футболиста в другую команду около 25 миллионов долларов.
О возможном трансфере футболиста сообщил Telegram-канал "Динамо Киев Inside". Какой клуб сделал официальное предложение, пока не сообщается.
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Киевляне повесили на нападающего довольно приличную сумму – 25 миллионов долларов. Также неплохо киевский клуб может заработать от продажи Супряги и Миколенко. К слову, в последнем серьезно заинтересовался итальянский "Милан". А Супряга может перейти тоже в Серию А, но в "Болонью".
Владислав Супряга обойдется итальянскому клубу в 15 миллионов долларов, а вот Виталий Миколенко вдвое дороже – 30 миллионов долларов.
"Динамо" не слишком охотно рассматривает предложения с меньшими суммами. Но предложение относителньно Виктора Цыганкова уже поступило, его сумма несколько меньше установленной, но допустимая. Переговоры будут происходить без посторонних и будут рассматриваться за закрытыми дверями.
Карьера Цыганкова в "Динамо"
- В 2016 году Цыганков дебютировал за киевлян в УПЛ. 2017 Виктор Цыганков стал самым молодым игроком "Динамо", оформившим хет-трик, который помог киевлянам одержать домашнюю разгромную победу над львовскими "Карпатами" (5:0).
- По итогам сезона 2018/19 стал лучшим игроком сезона в УПЛ по системе "гол + пас" (18 + 11), но занял второе место как в гонке бомбардиров, так и в списке лучших ассистентов, отстав на один балл от "горняков" Жуниора Мораеса и Тайсона, соответственно.
- Летом 2016 дебютировал в национальной сборной Украины.