Переїзд нападника "Динамо" Владислава Супряги в Італію все більше стає реальним. Тамтешня "Болонья" налаштована придбати Супрягу вже цієї осені.

Італійське видання Corriere dello Sport повідомляє, що Владислав Супряга позитивно ставиться до можливого трансферу в "Болонью".

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За інформацією джерела, "Болонья" практично завершила трансфер півзахисника "Хартс" Аарона Хіки. Тепер клуб з однойменного міста сконцентрується на переговорах щодо Супряги.

Повідомляється, що проблемою у переговорах "Болоньї" та "Динамо" є те, що клуби не можуть домовитися по сумі трансферу.

Також цього тижня "ТаТоТаке" повідомило, що не всі гроші за трансфер Супряги дістануться "Динамо". Це станеться, якщо форварда продадуть за понад 6 мільйонів євро.

У такому випадку 50% отримає "Динамо", а іншу половину – олігарх Ігор Коломойський.

Що відомо про продаж Супряги

Чутки про те, що 20-річний Супряга цікавить ряд клубів італійської Серії А, з'явилася на початку серпня. Окрім "Болоньї", у списку зацікавлених був римський "Лаціо".

За інформацією ЗМІ, "Динамо" готове продати Супрягу за 15 мільйонів євро.

Інформація про зацікавленість "Болоньї" у послугах Владислав офіційно підтверджена агентом футболіста та спортивним директором "Болоньї" Ріккардо Бігоном.

Аген Владислава розповів, що трансфер залежить від рішення президента "Динамо" Ігоря Суркіса. Натомість представник "Болоньї" сказав, що переговори непрості.

Ще до заяв агента та спортивного директора "Болоньї" Ігор Суркіс спростував чутки про Супрягу. Він переконував, що не отримував конкретних пропозицій.

За однією з версій, на Супрягу розраховує наставник киян Мірча Луческу. Якщо "Динамо" пройде у груповий етап Ліги чемпіонів, то нападник залишиться у Києві.