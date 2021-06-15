Перед матчем Аргентина – Чили устроили роскошное лазерное шоу в память о Марадоне: видео

Сборная Аргентины 15 июня сыграла свой матч на Копа Америка против Чили. Перед поединком на стадионе почтили Диего Марадону.

В память о легенде

Сам матч не был таким зрелищным, как лазерное шоу накануне поединка. В бразильском Рио-де-Жанейро организаторы устроили яркое лазерное шоу в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне.

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Футбольное поле превратилось в настоящий холст, где были показаны лучшие моменты его роскошной игры. Далее на поле была словно сказка – Марадона якобы набивал мяч прямо на газоне.

Видео шоу перед матчем Аргентина – Чили

Такое действо в памяти должно было бы закрепить победу Аргентины, но чилийцы думали иначе. На 33-й минуте Лионель Месси, его сравнивают с Диего, забил красавец-гол со штрафного. Аргентинец попал под стойку с довольно солидного расстояния. Лео положил мяч в ворота Чили как рукой. Но одержать минимальную победу аргентинцам не удалось. На 57-й минуте Эдуардо Варгас сравнял цифры на табло и поставил точку во встрече. В итоге – 1:1 боевая ничья.

Зато в параллельном матче Парагвай праздновал победу над Боливией (3:1). Отметим, что последние играли в меньшинстве. Изъятие получил Жом Куэльяр. После 1 тура в группе В соответственно лидирует Парагвай. Уругвай еще не играл на Копа Америка ни одной игры.

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