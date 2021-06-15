Перед матчем Аргентина – Чили устроили роскошное лазерное шоу в память о Марадоне: видео

Сборная Аргентины 15 июня сыграла свой матч на Копа Америка против Чили. Перед поединком на стадионе почтили Диего Марадону.
В память о легенде
Сам матч не был таким зрелищным, как лазерное шоу накануне поединка. В бразильском Рио-де-Жанейро организаторы устроили яркое лазерное шоу в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне.
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Футбольное поле превратилось в настоящий холст, где были показаны лучшие моменты его роскошной игры. Далее на поле была словно сказка – Марадона якобы набивал мяч прямо на газоне.
Видео шоу перед матчем Аргентина – Чили
Такое действо в памяти должно было бы закрепить победу Аргентины, но чилийцы думали иначе. На 33-й минуте Лионель Месси, его сравнивают с Диего, забил красавец-гол со штрафного. Аргентинец попал под стойку с довольно солидного расстояния. Лео положил мяч в ворота Чили как рукой. Но одержать минимальную победу аргентинцам не удалось. На 57-й минуте Эдуардо Варгас сравнял цифры на табло и поставил точку во встрече. В итоге – 1:1 боевая ничья.
- Зато в параллельном матче Парагвай праздновал победу над Боливией (3:1). Отметим, что последние играли в меньшинстве. Изъятие получил Жом Куэльяр. После 1 тура в группе В соответственно лидирует Парагвай. Уругвай еще не играл на Копа Америка ни одной игры.
Смерть Диего Марадоны: главное
- После празднования своего 60-летия бывший футболист и тренер попал в больницу с кровоизлиянием в мозг. Однако уже 12 ноября его успешно прооперировали и выписали домой.
- 25 ноября футбольный мир всколыхнула шокирующая весть – умер Диего Марадона. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности. Его сердце было вдвое больше сердца здорового человека.
- Попрощаться с аргентинцем прошли тысячи фанатов по всему миру. Похоронили Марадону рядом с родителями на кладбище Bella Vista неподалеку Буэнос-Айреса.
- В честь Диего итальянское Наполи переименовало родной стадион. В аргентинском городе Сантьяго-дель-Эстеро открыли памятник известному футболисту Диего Марадоне. Он был открыт также перед матчем Аргентина – Чили, но в отборе на чемпионат мира 2022 года.
- После смерти аргентинского футболиста сразу семи врачам предъявлены обвинения в убийстве легенды мирового футбола Диего Марадоны.