Стадион Наполи переименовали в честь Марадоны
Стадион итальянского футбольного клуба Наполи "Сан-Паоло" официально переименовали. Домашняя арена неаполитанского клуба названа в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который умер 25 ноября.
Название стадиона официально изменено в пятницу, 4 декабря. Об этом сообщает сайт муниципальной администрации Неаполя.
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Предложение о переименовании сделали мэр Наполи Луиджи Де Маджистрис и советник по топонимике Алессандра Клементе. Решение подписали все члены городского совета.
В официальном акте муниципальной администрации Неаполя Марадона отмечен как "самый великий футболист всех времен".
Умер Диего Марадона: главное
Марадона неожиданно умер 25-го ноября на шестидесятом году жизни. Медики в течение двух часов боролись за жизнь Марадоны, после чего констатировали смерть.
Юрист Марадоны требует расследовать действия врачей. Под следствием оказался его врач Леопольдо Луке, в доме которого прошли обыски.
В Аргентине из-за смерти Марадоны объявили трехдневный траур, а с футболистом пришли попрощаться миллионы фанатов.
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