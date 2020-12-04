Стадион итальянского футбольного клуба Наполи "Сан-Паоло" официально переименовали. Домашняя арена неаполитанского клуба названа в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который умер 25 ноября.

Название стадиона официально изменено в пятницу, 4 декабря. Об этом сообщает сайт муниципальной администрации Неаполя.

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Предложение о переименовании сделали мэр Наполи Луиджи Де Маджистрис и советник по топонимике Алессандра Клементе. Решение подписали все члены городского совета.

В официальном акте муниципальной администрации Неаполя Марадона отмечен как "самый великий футболист всех времен".

Внимание. Марадона выступал за Наполи с 1984 по 1991 год. В составе итальянского клуба он стал двукратным чемпионом Италии (1986/87, 1989/90), выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также стал обладателем Кубка УЕФА (1988/89). Наполи никогда не становился чемпионом Италии без Марадоны.

Умер Диего Марадона: главное

Марадона неожиданно умер 25-го ноября на шестидесятом году жизни. Медики в течение двух часов боролись за жизнь Марадоны, после чего констатировали смерть.

Юрист Марадоны требует расследовать действия врачей. Под следствием оказался его врач Леопольдо Луке, в доме которого прошли обыски.

В Аргентине из-за смерти Марадоны объявили трехдневный траур, а с футболистом пришли попрощаться миллионы фанатов.

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