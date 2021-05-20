Врачам грозит до 25 лет тюрьмы

В Аргентине расследование доказало, что врачи причастны к смерти Марадоны. Было установлено, что за экс-футболистом ненадлежащим образом ухаживали.

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Сообщается, что офис прокурора Сан-Исидро получил в распоряжение аудиозаписи разговоров между врачами и людьми из окружения Марадоны.

В офисе прокурора выяснили, что врачи разрешали Марадоне принимать препараты, которые он считал нужным. В организме Марадоны были найдены психотропные препараты, используемые для лечения признаков тревоги и депрессии.

Офис прокурора выяснил, что у Марадоны не было разрешения, покидать больницу, где ему сделали операцию на мозге. Но 11 ноября он самовольно поехал домой.

Обвинения получили нейрохирург, который проводил операцию на мозге Марадоны, психиатр, а также три медсестры, врач и психолог. Им предъявили обвинения в халатности. Если вина врачей будет доказана, они могут попасть в тюрьму на срок до 25 лет.

Судебные слушания по делу Марадоны начнутся 31 мая. Нейрохирург и психиатр отметили, что не собираются признавать своей вины.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте. Причиной смерти стал сердечный приступ. Перед этим Марадона перенес операцию на мозге.