У пам'ять про легенду
Сам матч не був таким видовищним, як лазерне шоу напередодні поєдинку. У бразильському Ріо-де-Жанейро організатори влаштували яскраве лазерне шоу у пам'ять про легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадону.
До теми Мессі забив ідеальний гол зі штрафного в матчі з Чилі, Аргентина не змогла перемогти: відео
Футбольне поле перетворилось на справжнє полотно, де були показані найкращі моменти його розкішної гри. Далі на полі була наче казка – Марадона нібито набивав м'яч прямо на газоні.
Відео шоу перед матчем Аргентина – Чилі
Таке дійство у пам'ять повинно було б закріпитись перемогу Аргентини, але чилійці думали інакше. На 33-й хвилині Ліонель Мессі, його порівнюють із Дієго, забив красень-гол зі штрафного. Аргентинець поцілив під стійку з доволі солідної відстані. Лео поклав м'яч у ворота Чилі наче рукою. Але тримати мінімальну перемогу аргентинцям не вдалось. На 57-й хвилині Едуардо Варгас зрівняв цифри на табло та поставив крапку у зустрічі. У підсумку – 1:1 бойова нічия.
- Натомість у паралельному матчі Парагвай святкував перемогу над Болівією (3:1). Відзначимо, що останні грали у меншості. Вилучення отримав Жом Куельяр. Після 1 туру у групі В відповідно лідирує Парагвай. Уругвай ще не грав на Копа Америка жодної гри.
Смерть Дієго Марадони: головне
- Після святкування свого 60-річчя колишній футболіст та тренер потрапив у лікарню з крововиливом у мозку. Однак вже 12 листопада його успішно прооперували й виписали додому.
- 25 листопада футбольний світ сколихнула шокуюча звістка – помер Дієго Марадона. Причиною смерті став гострий набряк легень, викликаний загостренням хронічної серцевої недостатності. Його серце було вдвічі більше за серце здорової людини.
- Попрощатись з аргентинцем пройшли тисячі фанатів з усього світу. Похоронили Марадону поруч з батьками на кладовищі Bella Vista неподалік Буенос-Айреса.
- На честь Дієго італійське Наполі перейменувало рідний стадіон. В аргентинському місті Сантьяго-дель-Естеро відкрили пам'ятник відомому футболісту Дієго Марадоні. Він був відкритий також перед матчем Аргентина – Чилі, але у відборі на чемпіонат світу 2022 року.
- Після смерті аргентинського футболіста відразу сімом лікарям висунули звинувачення у вбивстві легенди світового футболу Дієго Марадони.