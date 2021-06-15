У пам'ять про легенду

Сам матч не був таким видовищним, як лазерне шоу напередодні поєдинку. У бразильському Ріо-де-Жанейро організатори влаштували яскраве лазерне шоу у пам'ять про легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадону.

До теми Мессі забив ідеальний гол зі штрафного в матчі з Чилі, Аргентина не змогла перемогти: відео

Футбольне поле перетворилось на справжнє полотно, де були показані найкращі моменти його розкішної гри. Далі на полі була наче казка – Марадона нібито набивав м'яч прямо на газоні.

Відео шоу перед матчем Аргентина – Чилі

Таке дійство у пам'ять повинно було б закріпитись перемогу Аргентини, але чилійці думали інакше. На 33-й хвилині Ліонель Мессі, його порівнюють із Дієго, забив красень-гол зі штрафного. Аргентинець поцілив під стійку з доволі солідної відстані. Лео поклав м'яч у ворота Чилі наче рукою. Але тримати мінімальну перемогу аргентинцям не вдалось. На 57-й хвилині Едуардо Варгас зрівняв цифри на табло та поставив крапку у зустрічі. У підсумку – 1:1 бойова нічия.

Натомість у паралельному матчі Парагвай святкував перемогу над Болівією (3:1). Відзначимо, що останні грали у меншості. Вилучення отримав Жом Куельяр. Після 1 туру у групі В відповідно лідирує Парагвай. Уругвай ще не грав на Копа Америка жодної гри.

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